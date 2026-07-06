Puy du Fou, parcs historiques : la nouvelle bataille culturelle

Les parcs d’attraction historiques ont de plus en plus de succès. Le spectacle est au rendez-vous, mais leur vision de l’Histoire est-elle orientée politiquement ? C’est une critique de plus en plus exprimée à l’encontre du Puy du Fou. D'autres projets de parcs sont portés par Pierre-Édouard Stérin, Matthieu Pigasse ou encore le candidat à l ... a présidentielle François Ruffin. Faut-il créer un Puy du Fou de gauche ? À quand remonte cette bataille culturelle ? Quels sont les prochains projets de parcs historiques ? On en parle avec Alexandre GADY, professeur d’Histoire de l’art à Sorbonne Université et directeur de la préfiguration du Musée du Grand Siècle, Béatrice BOUNIOL, cheffe du service Culture et Media à La Croix et Guillaume MAZEAU, historien de la Révolution française à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

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