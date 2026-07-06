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Puy du Fou, parcs historiques : la nouvelle bataille culturelle

Les parcs d’attraction historiques ont de plus en plus de succès. Le spectacle est au rendez-vous, mais leur vision de l’Histoire est-elle orientée politiquement ? C’est une critique de plus en plus exprimée à l’encontre du Puy du Fou. D'autres projets de parcs sont portés par Pierre-Édouard Stérin, Matthieu Pigasse ou encore le candidat à l ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 10/07/2027

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