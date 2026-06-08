Sens Public du 9 juillet 2026

La guerre va-t-elle reprendre au Moyen-Orient ? Les frappes redoublent entre l’Iran et les États-Unis, alors que l’ancien guide suprême est inhumé ce 9 juillet dans sa ville natale de Machhad. Donald Trump a affirmé ne plus vouloir négocier avec le régime iranien. Les négociations peuvent-elles reprendre ? Que se passe-t-il dans le détroit d’Or ... muz ? Combien cette guerre coûte-t-elle aux États-Unis ? On en débat avec Jérôme VIALA-GAUDEFROY, docteur en civilisation américaine, chargé de cours à Sciences Po Paris et auteur de “Les mots de Trump” (Dalloz), Patricia ALLÉMONIÈRE, grand Reporter, spécialiste des questions internationales et autrice de “Géopolitique du Sahel” (PUF) et Armin AREFI, grand reporter au Point, spécialiste du Proche et Moyen-Orient. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse aux parcs d'attraction historiques. Les parcs d’attraction historiques ont de plus en plus de succès. Le spectacle est au rendez-vous, mais leur vision de l’Histoire est-elle orientée politiquement ? C’est une critique de plus en plus exprimée à l’encontre du Puy du Fou. D'autres projets de parcs sont portés par Pierre-Édouard Stérin, Matthieu Pigasse ou encore le candidat à la présidentielle François Ruffin. Faut-il créer un Puy du Fou de gauche ? À quand remonte cette bataille culturelle ? Quels sont les prochains projets de parcs historiques ? On en parle avec Alexandre GADY, professeur d’Histoire de l’art à Sorbonne Université et directeur de la préfiguration du Musée du Grand Siècle, Béatrice BOUNIOL, cheffe du service Culture et Media à La Croix et Guillaume MAZEAU, historien de la Révolution française à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

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