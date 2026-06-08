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Sens Public du 9 juillet 2026

La guerre va-t-elle reprendre au Moyen-Orient ? Les frappes redoublent entre l’Iran et les États-Unis, alors que l’ancien guide suprême est inhumé ce 9 juillet dans sa ville natale de Machhad. Donald Trump a affirmé ne plus vouloir négocier avec le régime iranien. Les négociations peuvent-elles reprendre ? Que se passe-t-il dans le détroit d’Or ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 09/07/2027

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