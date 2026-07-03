Enfants placés : un scandale français

Si l'aide sociale à l'enfance (ASE) est censée protéger les enfants des violences subies dans leurs familles, ce service public échoue à sa mission jusqu'à représenter un véritable danger. 80% des jeunes filles mineures prostituées, et près de la moitié des jeunes adultes Sans Domiciles Fixes sont passés par les services de la protection de l’e ... nfance. Face à ce scandale, le gouvernement réagit avec un projet de loi pour mieux protéger les mineurs. Il reste insuffisant pour les différents acteurs du secteur. Que contient cette loi ? Faut-il prévoir un plan national ? Pourquoi les affaires de maltraitance, de prostitution et de décès se répètent et ne s'arrêtent pas ? On en parle avec Florence PIK, travailleuse sociale en protection de l’enfance à Paris, syndiquée à la CGT et porte-parole pour la commission de mobilisation du travail social en Île-de-France, Lyes LOUFFOK, militant pour les droits des enfants, cofondateur du comité de vigilance des enfants placés, ex-membre du conseil national de protection de l’enfance et membre du comité de refonte de protection de l'enfance et Xavier IACOVELLI, sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine, vice-Président du Sénat et membre de la commission des affaires sociales.

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