Canicule : le prix de l'inaction politique

Le record est atteint : 58 départements placés en vigilance rouge mardi 23 juin. Cette canicule d’une intensité et d’une durée exceptionnelles met les infrastructures françaises à rude épreuve : hôpitaux, écoles, centrales nucléaires, voies ferrées... Depuis la canicule de 2003, les gouvernements n'ont pas donné la priorité aux politiques d' ... adaptation au réchauffement climatique. Comment s'adapter face à ces vagues de chaleur qui pourraient devenir la norme ? Jusqu’où pourrait monter le thermomètre dans nos villes faute d’une politique environnementale ambitieuse ? Que dire de la proposition du RN qui veut mettre de la clim partout et pour tous ? On en débat avec Thomas UTHAYAKUMAR, directeur des programmes et du plaidoyer à la Fondation pour la nature et l'homme, Frédéric DENHEZ, journaliste spécialiste des questions d’environnement et chroniqueur à Marianne et Marine BRAUD, associée fondatrice d’Alameda, société de conseil en transition écologique, ancienne conseillère Écologie auprès de la Première ministre et du président de la République et autrice de “Qui aurait pu prédire ? Leçons de dix ans de politiques écologiques depuis les accords de Paris” aux Petits Matins.

Voir plus