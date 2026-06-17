Public Sénat
Le direct
Sens Public

Canicule : le prix de l'inaction politique

Le record est atteint : 58 départements placés en vigilance rouge mardi 23 juin. Cette canicule d’une intensité et d’une durée exceptionnelles met les infrastructures françaises à rude épreuve : hôpitaux, écoles, centrales nucléaires, voies ferrées... Depuis la canicule de 2003, les gouvernements n'ont pas donné la priorité aux politiques d' ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 23/06/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public