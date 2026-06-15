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Canicule : l'été des méga-feux ?

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Avec le réchauffement climatique, 70% des communes française seront confrontées à des feux de forêts dans les 30 prochaines années. L'année 2025 a été marquée par plusieurs épisodes de méga-feux dont celui de l'Aude. Nos pompiers sont-ils suffisamment nombreux et équipés contre ces gigantesques incendies ? Pourquoi a-t-on laissé vieillir notre ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

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