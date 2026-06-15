Canicule : l'été des méga-feux ?

Avec le réchauffement climatique, 70% des communes française seront confrontées à des feux de forêts dans les 30 prochaines années. L'année 2025 a été marquée par plusieurs épisodes de méga-feux dont celui de l'Aude. Nos pompiers sont-ils suffisamment nombreux et équipés contre ces gigantesques incendies ? Pourquoi a-t-on laissé vieillir notre ... flotte de canadairs ? La solidarité européenne est-elle organisée si les incendies se multiplient ? On en parle avec Anne-Catherine LOISIER, sénatrice centriste de la Côte-d'Or, présidente du Groupe d'études Forêt et filière bois et co-autrice du rapport "Feux de forêts et de végétation, prévenir l’embrasement" (2022), Christian PINAUDEAU, expert en Politique Forestière et Gestion des Risques, ancien secrétaire général du Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest et auteur de “Échec aux feux de forêts” paru à l’Harmattan et Colonel Jérôme BOULANGER, porte-parole de la Sécurité Civile.

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