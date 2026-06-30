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Marine Le Pen en cassation : un pari risqué

Marine Le Pen est candidate à l’élection présidentielle, in extremis et en jouant la montre judiciaire. Elle se pourvoit en cassation. La Cour rendra sa décision au plus tard début avril. La candidate RN pourrait-elle perdre son pari et finir sa campagne définitivement condamnée et sous bracelet électronique ? Ou peut-elle échapper au port du brac ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 08/07/2027

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