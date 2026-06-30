Marine Le Pen en cassation : un pari risqué

Marine Le Pen est candidate à l’élection présidentielle, in extremis et en jouant la montre judiciaire. Elle se pourvoit en cassation. La Cour rendra sa décision au plus tard début avril. La candidate RN pourrait-elle perdre son pari et finir sa campagne définitivement condamnée et sous bracelet électronique ? Ou peut-elle échapper au port du brac ... elet si elle est élue présidente ? Comment Jordan Bardella, qui se préparait au premier rôle, va-t-il accepter de retrouver l’ombre de sa patronne ? On en débat avec Jean-Yves CAMUS, directeur de l’Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès, Stéphane ZUMSTEEG, directeur du département politique et opinion à l’institut de sondages Ipsos-BVA, Lauriane CLÉMENT, journaliste politique en charge de l’extrême-droite à La Croix et en duplex de Lyon, Alexis BAVITOT, avocat au barreau de Lyon et maître de conférences la faculté de droit Jean Moulin Lyon 3.

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