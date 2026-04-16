Public Sénat
Le direct
Sens Public

Carburant : TotalÉnergies profite-t-il de la guerre ?

Le cours du baril de pétrole continue de grimper et dépasse la barre des 125 dollars. Faire le plein devient un réel défi pour les Français. Côté politique, la pression monte sur TotalÉnergies et la question d’une taxe sur les superprofits se repose. La gauche y est favorable et le gouvernement n'exclut pas cette proposition. La compagnie pétroli...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 30/04/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public