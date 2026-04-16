Carburant : TotalÉnergies profite-t-il de la guerre ?

Le cours du baril de pétrole continue de grimper et dépasse la barre des 125 dollars. Faire le plein devient un réel défi pour les Français. Côté politique, la pression monte sur TotalÉnergies et la question d’une taxe sur les superprofits se repose. La gauche y est favorable et le gouvernement n'exclut pas cette proposition. La compagnie pétroli... re enregistre une hausse de 51% de son bénéfice trimestriel mais se défend en affirmant qu'elle redistribue déjà ses « profits » aux consommateurs à travers le plafonnement du prix des carburants qu'elle souhaite poursuivre. Faut-il taxer les superprofits ? Quelle efficacité aurait une telle taxe ? On en débat avec Philippe CHARLEZ, expert en question énergétiques au think tank Le Millénaire, Clara LÉONARD, docteure en économie et directrice générale de l’Institut Avant-garde et Thomas GRJEBINE, économiste au CEPII (Centre d’études prospectives et d'informations internationales), responsable du programme “Macroéconomie et finance internationales”.

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