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Peut-on se passer d'une immigration de travail ?

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François Ruffin, candidat à l'élection présidentielle, a relancé le débat sur l’immigration pour le travail en s’y disant hostile. Sujet tabou à gauche, mais central à droite, l'immigration sera certainement au cœur des débats pour la présidentielle 2027. Comment se passer de ces travailleurs souvent sans papiers dans des secteurs comme le bâ ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

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