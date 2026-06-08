Peut-on se passer d'une immigration de travail ?

François Ruffin, candidat à l'élection présidentielle, a relancé le débat sur l’immigration pour le travail en s’y disant hostile. Sujet tabou à gauche, mais central à droite, l'immigration sera certainement au cœur des débats pour la présidentielle 2027. Comment se passer de ces travailleurs souvent sans papiers dans des secteurs comme le bâ ... timent, la restauration, les livraisons ou même la santé ? On en parle avec Catherine QUÉRARD, présidente du groupement des hôtelleries er restaurations de France (GHR), Benoît HAMON, directeur de l’ONG Singa, ancien candidat à l’élection présidentielle en 2017 et Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, sénatrice LR du Val-d’Oise.

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