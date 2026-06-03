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Foot : Le Mondial de toutes les dérives

Le football va-t-il sauver la coupe du Monde ? De l’affront fait aux supporters africains privés de visas à l’exclusion d’un arbitre somalien, en passant par le prix prohibitif des billets et le bilan carbone désastreux, il y a beaucoup de bonnes raisons de boycotter. Mais la compétition, le suspense et les exploits des joueurs sauveront peut-être ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 11/06/2027

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