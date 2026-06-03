Foot : Le Mondial de toutes les dérives

Le football va-t-il sauver la coupe du Monde ? De l’affront fait aux supporters africains privés de visas à l’exclusion d’un arbitre somalien, en passant par le prix prohibitif des billets et le bilan carbone désastreux, il y a beaucoup de bonnes raisons de boycotter. Mais la compétition, le suspense et les exploits des joueurs sauveront peut-être ... ce Mondial. Cette world cup démesurée pourrait-elle nous dégouter du foot ? Comment va se dérouler le Mondial 2026 ? La fête va-t-elle être gâchée par la politique autoritaire de Trump sur l'immigration ? On en débat avec Pierre RONDEAU, économiste du sport, co-directeur de l’Observatoire du sport à la Fondation Jean Jaurès et professeur à la Sports Management School, Justine BIROT, directrice de l’Institut du Sport Durable et copilote de l’étude du Shift Project sur la décarbonation du sport et Fabien ARCHAMBAULT, historien à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l’histoire culturelle et politique du sport et auteur de “Coups de sifflet: Une histoire du monde en onze matchs” (Flammarion).

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