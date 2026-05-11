Sens Public du 11 juin 2026

Le football va-t-il sauver la coupe du Monde ? De l’affront fait aux supporters africains privés de visas à l’exclusion d’un arbitre somalien, en passant par le prix prohibitif des billets et le bilan carbone désastreux, il y a beaucoup de bonnes raisons de boycotter. Mais la compétition, le suspense et les exploits des joueurs sauveront peut-être ... ce Mondial. Cette world cup démesurée pourrait-elle nous dégouter du foot ? Comment va se dérouler le Mondial 2026 ? La fête va-t-elle être gâchée par la politique autoritaire de Trump sur l'immigration ? On en débat avec Pierre RONDEAU, économiste du sport, co-directeur de l’Observatoire du sport à la Fondation Jean Jaurès et professeur à la Sports Management School, Justine BIROT, directrice de l’Institut du Sport Durable et copilote de l’étude du Shift Project sur la décarbonation du sport et Fabien ARCHAMBAULT, historien à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l’histoire culturelle et politique du sport et auteur de “Coups de sifflet: Une histoire du monde en onze matchs” (Flammarion). En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse aux dangers de l'IA suite à la publication de l'encyclique du pape. Avec son encyclique Magnifique Humanité, le pape Léon XIV alerte sur les dangers de l’intelligence artificielle. La dignité humaine en péril, des ressources naturelles épuisées, le risque d'une dérive autoritaire et technocratique, la poursuite d'un esclavagisme moderne, une technologie dans les mains de quelques-uns et au service de la guerre... l'IA peut préoccuper l'Humanité. Pourquoi cette dernière étape de la révolution numérique met-elle en jeu la nature même de l’espèce humaine ? Homo Sapiens va-t-il se transformer en un Homo Numéricus totalement dépendant de l’IA ? On en parle avec Apolline GUILLOT, journaliste à Philonomist et Philosophie Magazine et autrice de “Hors de soi, Déjouer la tyrannie de l’attention” chez Philosophie Magazine éditeur, Bruno PATINO, président d’Arte, essayiste et auteur de “Le Temps de l’obsolescence humaine” chez Grasset et Gaspard KOENIG, philosophe et romancier et auteur de “Aqua” et “La fin de l’individu” aux éditions de l’Observatoire.

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