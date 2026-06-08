Dangers de l'IA : le Pape, lanceur d'alerte

Avec son encyclique Magnifique Humanité, le pape Léon XIV alerte sur les dangers de l’intelligence artificielle. La dignité humaine en péril, des ressources naturelles épuisées, le risque d'une dérive autoritaire et technocratique, la poursuite d'un esclavagisme moderne, une technologie dans les mains de quelques-uns et au service de la guerre... l' ... IA peut préoccuper l'Humanité. Pourquoi cette dernière étape de la révolution numérique met-elle en jeu la nature même de l’espèce humaine ? Homo Sapiens va-t-il se transformer en un Homo Numéricus totalement dépendant de l’IA ? On en parle avec Apolline GUILLOT, journaliste à Philonomist et Philosophie Magazine et autrice de “Hors de soi, Déjouer la tyrannie de l’attention” chez Philosophie Magazine éditeur, Bruno PATINO, président d’Arte, essayiste et auteur de “Le Temps de l’obsolescence humaine” chez Grasset et Gaspard KOENIG, philosophe et romancier et auteur de “Aqua” et “La fin de l’individu” aux éditions de l’Observatoire.

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