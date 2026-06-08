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Dangers de l'IA : le Pape, lanceur d'alerte

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Avec son encyclique Magnifique Humanité, le pape Léon XIV alerte sur les dangers de l’intelligence artificielle. La dignité humaine en péril, des ressources naturelles épuisées, le risque d'une dérive autoritaire et technocratique, la poursuite d'un esclavagisme moderne, une technologie dans les mains de quelques-uns et au service de la guerre... l' ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

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