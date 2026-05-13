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Chine/Russie : une alliance "inébranlable", vraiment ?

4 jours après le départ de Donald Trump de Chine, c'est au tour de Vladimir Poutine d'être reçu par Xi Jinping ce 20 mai 2026. Les deux présidents ont réaffirmé lors de leur rencontre la force de leurs relations. Poutine a aussi souligné les échanges commerciaux particulièrement dynamiques entre les deux pays depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022....

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 20/05/2027

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