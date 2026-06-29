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Méga-bassines : le Sénat relance la guerre de l'eau

La France entre dans une nouvelle ère, celle des pénuries d’eau. Le réchauffement climatique et la pollution diffuse amenuisent de plus en plus les ressources en eau disponibles pour tous les usages. Pour préserver les agriculteurs, le Sénat a voté cette semaine la loi d’urgence agricole, qui prévoit notamment de doubler nos capacités de stockage ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

43mn

Disponibilité

Jusqu'au 03/07/2027

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