Méga-bassines : le Sénat relance la guerre de l'eau

La France entre dans une nouvelle ère, celle des pénuries d’eau. Le réchauffement climatique et la pollution diffuse amenuisent de plus en plus les ressources en eau disponibles pour tous les usages. Pour préserver les agriculteurs, le Sénat a voté cette semaine la loi d’urgence agricole, qui prévoit notamment de doubler nos capacités de stockage ... d’ici 2035. Est-ce le retour des méga-bassines ? Ce texte va-t-il relancer la guerre de l’eau ? Comment assurer un partage de l'eau équitable ? On en parle avec Matthieu BRUN, Directeur scientifique de la Fondation FARM (Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde), Henri CABANEL, Sénateur RDSE de l’Hérault, Viticulteur et Esther CRAUSER-DELBOURG, Économiste de l’eau, Enseignante à HEC, Fondatrice de Water Wiser.

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