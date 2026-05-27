Choose France : un succès en trompe-l'œil ?

93 milliards d’euros qui vont permettre la création de plus de 15 000 emplois, ce sont les chiffres annoncés par Emmanuel Macron à l’occasion du 9ème sommet Choose France. Instauré par le président, ce rendez-vous annuel vise à attirer les investissements étrangers en France. Cette année est marquée par l'investissement sans précédent en Euro ... pe dans les data centers pour le développement de l'intelligence artificielle. Les annonces du président seront-elles suivies d’effet ? Les emplois annoncés vraiment créés ? Ce sommet de l’attractivité française restera-t-il comme un succès réel, ou en trompe l’œil, des années Macron ? On en débat avec Anne-Sophie BELLAICHE, rédactrice en chef à l’Usine Nouvelle, Thomas GRJEBINE, économiste au CEPII (Centre d’études prospectives et d'informations internationales) et responsable du programme “Macroéconomie et finance internationales” et Franck DHERSIN, sénateur centriste du Nord, membre de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

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