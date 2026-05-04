Sens Public du 1er juin 2026

93 milliards d’euros qui vont permettre la création de plus de 15 000 emplois, ce sont les chiffres annoncés par Emmanuel Macron à l’occasion du 9ème sommet Choose France. Instauré par le président, ce rendez-vous annuel vise à attirer les investissements étrangers en France. Cette année est marquée par l'investissement sans précédent en Euro ... pe dans les data centers pour le développement de l'intelligence artificielle. Les annonces du président seront-elles suivies d’effet ? Les emplois annoncés vraiment créés ? Ce sommet de l’attractivité française restera-t-il comme un succès réel, ou en trompe l’œil, des années Macron ? On en débat avec Anne-Sophie BELLAICHE, rédactrice en chef à l’Usine Nouvelle, Thomas GRJEBINE, économiste au CEPII (Centre d’études prospectives et d'informations internationales) et responsable du programme “Macroéconomie et finance internationales” et Franck DHERSIN, sénateur centriste du Nord, membre de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse au Liban. Les espoirs d'une paix au Moyen-Orient semblent s’évanouir. L’Iran claque la porte des négociations et annonce fermer de nouveau le détroit d’Ormuz, tandis qu’Israël menace de frapper le sud de Beyrouth. Malgré le cessez-le-feu, l'armée israélienne a intensifié ses frappes et s'est emparée de la citadelle de Beaufort, lieu hautement symbolique et stratégique. Si Benyamin Netanyahu affirme qu'il vise le Hezbollah, de nombreux villages ont été rasés et des civils tués. Selon des ONG libanaises et internationales, les actions de Tsahal, l'armée israélienne, relèveraient de crimes de guerre. Que cherche le Premier ministre israélien au Liban ? Quel est le pouvoir politique et militaire de la milice chiite soutenue par l’Iran ? Donald Trump est-il dépassé par son allié Netanyahu ? On en parle avec Karim Émile BITAR, professeur de science politique à Sciences Po Paris et à l’université Saint-Joseph de Beyrouth, spécialiste du Proche et Moyen-Orient, Julie CONNAN, cheffe adjointe du service Monde à la Croix et Amélie FÉREY, directrice des relations institutionnelles à l’IRSEM.

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