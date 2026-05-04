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Sens Public du 1er juin 2026

93 milliards d’euros qui vont permettre la création de plus de 15 000 emplois, ce sont les chiffres annoncés par Emmanuel Macron à l’occasion du 9ème sommet Choose France. Instauré par le président, ce rendez-vous annuel vise à attirer les investissements étrangers en France. Cette année est marquée par l'investissement sans précédent en Euro ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h26mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/06/2027

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