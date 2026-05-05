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Cuba : la prochaine cible de Trump ?

AprÃ¨s l'enlÃ¨vement du prÃ©sident vÃ©nÃ©zuÃ©lien, Cuba est la nouvelle cible de Trump et craint une opÃ©ration militaire. Le prÃ©sident amÃ©ricain multiplie depuis des mois les dÃ©clarations hostiles et promesses dâ€™agression militaire en affirmant que l'Ã®le communiste continue de reprÃ©senter une "menace extraordinaire" pour la sÃ©curitÃ© nationale des Ã...

PubliÃ© le

ThÃ©matique

SociÃ©tÃ©

PrÃ©sentateur

Thomas Hugues

DurÃ©e

43mn

DisponibilitÃ©

Jusqu'au 08/05/2027

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