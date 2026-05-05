Cuba : la prochaine cible de Trump ?

AprÃ¨s l'enlÃ¨vement du prÃ©sident vÃ©nÃ©zuÃ©lien, Cuba est la nouvelle cible de Trump et craint une opÃ©ration militaire. Le prÃ©sident amÃ©ricain multiplie depuis des mois les dÃ©clarations hostiles et promesses dâ€™agression militaire en affirmant que l'Ã®le communiste continue de reprÃ©senter une "menace extraordinaire" pour la sÃ©curitÃ© nationale des Ã... ‰tats-Unis. En pleine crise Ã©conomique, Cuba dÃ©ment les dÃ©clarations de Marc Rubio qui estime qu'il n'y a pas de "blocus pÃ©trolier en soi". Cuba ne reÃ§oit plus le pÃ©trole en provenance du Venezuela depuis 4 mois. Quelle est la situation Ã©conomique et humanitaire aprÃ¨s des mois de blocus ? Une opÃ©ration militaire est-elle envisageable ? Qui sont les alliÃ©s de Cuba ? On en parle avec Romuald SCIORA, essayiste franco-amÃ©ricain, directeur de lâ€™Observatoire politique et gÃ©ostratÃ©gique des Ã‰tats-Unis de lâ€™IRIS et auteur de Â« America 250, une histoire graphique des Ã‰tats-Unis Â» (Point Nemo), Jean-Baptiste THOMAS, maÃ®tre de confÃ©rences Ã lâ€™Ã‰cole polytechnique, membre du conseil scientifique de lâ€™Institut des AmÃ©riques et auteur avec Thomas Posado de Â« RÃ©volutions Ã Cuba : De 1868 Ã nos jours Â» (Syllepse) et Christophe VENTURA, journaliste au Monde diplomatique, directeur de recherche Ã l'IRIS, responsable du programme AmÃ©rique latine et CaraÃ¯bes, co-auteur de Â« DÃ©soccidentalisation. Repenser lâ€™ordre du monde Â» (Agone) et auteur de lâ€™article paru dans le Monde diplomatique Â« Cuba si seule Â».

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