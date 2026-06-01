Démographie : la France face à son déclin

En 2025, la France a enregistré moins de naissances que de décès. C'est une première depuis 1945. Cette tendance à une baisse de la natalité est mondiale. Plusieurs pays, qui souffrent aussi d'un vieillissement de la population, ont testé de nombreuses mesures : immigration, robotisation des métiers, nouvelles places en crèche, avantages fiscaux, r ... forme du congé parental... La France qui a basé son modèle social sur le baby-boom devra à son tour se confronter à ce défi. Pourquoi faisons-nous moins de bébés ? Cette dénatalité met-elle notre modèle social en péril ? La solution passe-t-elle forcément par l’immigration ? On en parle avec Gilles PISON, démographe, professeur émérite au Muséum d’histoire naturelle de Paris, conseiller de la direction de l’Institut national d’études démographiques et auteur de “Atlas de la population mondiale” paru chez Autrement, Pauline ROSSI, professeure d’économie à l’école Polytechnique et autrice de « Le Déclin démographique, une urgence économique ? » paru aux PUF et Olivier HENNO, sénateur centriste du Nord et vice-Président de la commission des Affaires sociales.

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