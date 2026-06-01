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Démographie : la France face à son déclin

En 2025, la France a enregistré moins de naissances que de décès. C'est une première depuis 1945. Cette tendance à une baisse de la natalité est mondiale. Plusieurs pays, qui souffrent aussi d'un vieillissement de la population, ont testé de nombreuses mesures : immigration, robotisation des métiers, nouvelles places en crèche, avantages fiscaux, r ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

43mn

Disponibilité

Jusqu'au 05/06/2027

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