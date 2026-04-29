Détroit d'Ormuz : le nouveau terrain de guerre ?

Le bras de fer entre les États-Unis et l’Iran se concentre désormais sur le détroit d’Ormuz. Si le trafic maritime n'est pas débloqué, l’armée américaine s'engage désormais à reprendre les frappes aériennes. Pour libérer les bateaux bloqués depuis le 28 février, Donald Trump a déjà lancé il y a quelques jours son Project Freedom. Il mob... ilise 15.000 soldats et un important dispositif militaire. Quelles sont les chances de succès de cette opération ? La guerre pourrait-elle reprendre et impliquer les pays du golfe ? On en débat avec David RIGOULET-ROZE, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique (IFAS), chercheur associé à l'Institut européen pour les études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (EISMENA), et rédacteur en chef de la revue Orients Stratégiques (dernier numéro : “Les puissances régionales dans un Moyen-Orient en recomposition”), Patricia ALLÉMONIÈRE, grand Reporter, spécialiste des questions internationales et autrice de “Géopolitique du Sahel” au PUF et Emmanuel DUPUY, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE) et enseignant en géopolitique à l’ École des Hautes Études Internationales et Politiques.

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