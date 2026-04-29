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Détroit d'Ormuz : le nouveau terrain de guerre ?

Le bras de fer entre les États-Unis et l’Iran se concentre désormais sur le détroit d’Ormuz. Si le trafic maritime n'est pas débloqué, l’armée américaine s'engage désormais à reprendre les frappes aériennes. Pour libérer les bateaux bloqués depuis le 28 février, Donald Trump a déjà lancé il y a quelques jours son Project Freedom. Il mob...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 05/05/2027

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