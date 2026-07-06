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Édouard Philippe a-t-il réussi son entrée en campagne ?

Dimanche 5 juillet, Édouard Philippe a tenu son premier meeting et se lance pour de bon dans la campagne présidentielle. 5000 personnes étaient présentes dans la salle, dont beaucoup de soutiens politiques. Pour le candidat, la réforme de l’école est la clef de voûte de son programme. Il a également désigné un adversaire, le Rassemblement nationa ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

43mn

Disponibilité

Jusqu'au 07/07/2027

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