Édouard Philippe a-t-il réussi son entrée en campagne ?

Dimanche 5 juillet, Édouard Philippe a tenu son premier meeting et se lance pour de bon dans la campagne présidentielle. 5000 personnes étaient présentes dans la salle, dont beaucoup de soutiens politiques. Pour le candidat, la réforme de l’école est la clef de voûte de son programme. Il a également désigné un adversaire, le Rassemblement nationa ... l. L’ancien Premier ministre d’Emmanuel Macron a-t-il réussi son entrée en campagne ? Peut-il rapidement s’imposer comme le candidat naturel de la droite et du centre ? Qui sont les soutiens politiques d'Édouard Philippe ? On en parle avec Christelle CRAPLET, directrice Opinion chez IPSOS-BVA, Aurore MALVAL, grand reporter à Marianne et Benjamin MOREL, constitutionnaliste et auteur de “Crise politique, crise de régime” chez Odile Jacob.

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