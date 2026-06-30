Funérailles d'Ali Khamenei : le régime iranien met en scène sa puissance

Pendant 6 jours, le régime iranien rend hommage à l’ayatollah Ali Khamenei, tué par les frappes américano-israéliennes au premier jour de la guerre. Des millions d’Iraniens sont attendus dans les rues de plusieurs villes du pays jusqu’à l'inhumation de l'ancien Guide suprême le 9 juillet. Les négociations entamées avec les États-Unis sont sus ... pendues pendant ces funérailles. Est-ce vraiment une démonstration de force ? Que signifie l’absence du nouveau Guide suprême, le propre fils d’Ali Khamenei ? Où en sont les négociations ? On en débat avec Chirinne ARDAKANI, avocate et présidente de l'ONG Iran Justice, David RIGOULET-ROZE, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique (IFAS), chercheur associé à l'Institut européen pour les études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (EISMENA) et rédacteur en chef de la revue Orients Stratégiques avec le dernier numéro : “Les puissances régionales dans un Moyen-Orient en recomposition” et Hala KODMANI, journaliste spécialiste du Moyen-Orient à Libération.

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