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Sens Public du 6 juillet 2026

Pendant 6 jours, le régime iranien rend hommage à l’ayatollah Ali Khamenei, tué par les frappes américano-israéliennes au premier jour de la guerre. Des millions d’Iraniens sont attendus dans les rues de plusieurs villes du pays jusqu’à l'inhumation de l'ancien Guide suprême le 9 juillet. Les négociations entamées avec les États-Unis sont sus ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h26mn

Disponibilité

Jusqu'au 06/07/2027

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