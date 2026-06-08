Sens Public du 6 juillet 2026

Pendant 6 jours, le régime iranien rend hommage à l’ayatollah Ali Khamenei, tué par les frappes américano-israéliennes au premier jour de la guerre. Des millions d’Iraniens sont attendus dans les rues de plusieurs villes du pays jusqu’à l'inhumation de l'ancien Guide suprême le 9 juillet. Les négociations entamées avec les États-Unis sont sus ... pendues pendant ces funérailles. Est-ce vraiment une démonstration de force ? Que signifie l’absence du nouveau Guide suprême, le propre fils d’Ali Khamenei ? Où en sont les négociations ? On en débat avec Chirinne ARDAKANI, avocate et présidente de l'ONG Iran Justice, David RIGOULET-ROZE, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique (IFAS), chercheur associé à l'Institut européen pour les études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (EISMENA) et rédacteur en chef de la revue Orients Stratégiques avec le dernier numéro : “Les puissances régionales dans un Moyen-Orient en recomposition” et Hala KODMANI, journaliste spécialiste du Moyen-Orient à Libération. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse à la campagne d'Édouard Philippe pour la présidentielle. Dimanche 5 juillet, Édouard Philippe a tenu son premier meeting et se lance pour de bon dans la campagne présidentielle. 5000 personnes étaient présentes dans la salle, dont beaucoup de soutiens politiques. Pour le candidat, la réforme de l’école est la clef de voûte de son programme. Il a également désigné un adversaire, le Rassemblement national. L’ancien Premier ministre d’Emmanuel Macron a-t-il réussi son entrée en campagne ? Peut-il rapidement s’imposer comme le candidat naturel de la droite et du centre ? Qui sont les soutiens politiques d'Édouard Philippe ? On en parle avec Christelle CRAPLET, directrice Opinion chez IPSOS-BVA, Aurore MALVAL, grand reporter à Marianne et Benjamin MOREL, constitutionnaliste et auteur de “Crise politique, crise de régime” chez Odile Jacob.

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