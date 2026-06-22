Éducation sexuelle : le rôle indispensable de l'école

Un nouveau programme d'éducation sexuelle est en place depuis le mois de septembre. La loi le prévoyait depuis 25 ans mais il n'était pas appliqué dans tous les établissements scolaires. Que prévoient ces séances d’éducation affective et sexuelle ? Les professeurs sont-ils formés pour les appliquer ? Ces quelques heures peuvent-elles permettre aux ... enfants d’avoir connaissance du respect de soi, de son corps et de respecter autrui ? Cette formation permettra-t-elle de mieux alerter sur les violences subies par les enfants ? On en parle avec Charline VERMONT, formatrice en santé sexuelle et autrice de “Corps, amour, sexualité : les 120 questions que vos enfants vont vous poser” (Albin Michel) et des “Cahiers d’activité EVARS - Collège” (Albin Michel - Magnard), Laure GEISLER, médecin généraliste et autrice du média “Le cœur net” (en podcast et en newsletter, dédié à l’adolescence) et Max BRISSON, sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques et vice-Président de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication.

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