Public Sénat
Le direct
Sens Public

Éducation sexuelle : le rôle indispensable de l'école

Un nouveau programme d'éducation sexuelle est en place depuis le mois de septembre. La loi le prévoyait depuis 25 ans mais il n'était pas appliqué dans tous les établissements scolaires. Que prévoient ces séances d’éducation affective et sexuelle ? Les professeurs sont-ils formés pour les appliquer ? Ces quelques heures peuvent-elles permettre aux ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 23/06/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public