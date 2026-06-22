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Marc Bloch au Panthéon : l'héritage de l'historien résistant

Le 23 juin 2026, entre au Panthéon l'historien et résistant Marc Bloch avec sa femme Simonne Bloch. Marc Bloch est mort fusillé par les Allemands le 16 juin 1944. Son livre-posthume, « L’étrange défaite » dénonçait l’esprit de capitulation et la sclérose des élites, une critique qui résonne toujours, 8 décennies plus tard. Quelles sont les l ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 22/06/2027

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