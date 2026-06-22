Marc Bloch au Panthéon : l'héritage de l'historien résistant
Le 23 juin 2026, entre au Panthéon l'historien et résistant Marc Bloch avec sa femme Simonne Bloch. Marc Bloch est mort fusillé par les Allemands le 16 juin 1944. Son livre-posthume, « L’étrange défaite » dénonçait l’esprit de capitulation et la sclérose des élites, une critique qui résonne toujours, 8 décennies plus tard. Quelles sont les l ... eçons de Marc Bloch pour notre époque ? Quel est son parcours de combattant et de résistant pendant les 2 guerres mondiales ? Comment a-t-il révolutionné la discipline de l'Histoire ? On en parle avec Joëlle ALAZARD, présidente de l’Association des Professeurs d’Histoire-Géographie (APHG), docteure en histoire du Moyen Âge et professeure de chaire supérieure en histoire au lycée Louis-le-Grand de Paris, Nicolas OFFENSTADT, historien et professeur des universités à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Matis BLOCH, doctorant en histoire contemporaine à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et arrière-petit-fils de Marc Bloch.
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