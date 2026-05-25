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Sens Public du 23 juin 2026

Le record est atteint : 58 départements placés en vigilance rouge mardi 23 juin. Cette canicule d’une intensité et d’une durée exceptionnelles met les infrastructures françaises à rude épreuve : hôpitaux, écoles, centrales nucléaires, voies ferrées... Depuis la canicule de 2003, les gouvernements n'ont pas donné la priorité aux politiques d' ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h26mn

Disponibilité

Jusqu'au 23/06/2027

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