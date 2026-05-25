Sens Public du 23 juin 2026

Le record est atteint : 58 départements placés en vigilance rouge mardi 23 juin. Cette canicule d’une intensité et d’une durée exceptionnelles met les infrastructures françaises à rude épreuve : hôpitaux, écoles, centrales nucléaires, voies ferrées... Depuis la canicule de 2003, les gouvernements n'ont pas donné la priorité aux politiques d' ... adaptation au réchauffement climatique. Comment s'adapter face à ces vagues de chaleur qui pourraient devenir la norme ? Jusqu’où pourrait monter le thermomètre dans nos villes faute d’une politique environnementale ambitieuse ? Que dire de la proposition du RN qui veut mettre de la clim partout et pour tous ? On en débat avec Thomas UTHAYAKUMAR, directeur des programmes et du plaidoyer à la Fondation pour la nature et l'homme, Frédéric DENHEZ, journaliste spécialiste des questions d’environnement et chroniqueur à Marianne et Marine BRAUD, associée fondatrice d’Alameda, société de conseil en transition écologique, ancienne conseillère Écologie auprès de la Première ministre et du président de la République et autrice de “Qui aurait pu prédire ? Leçons de dix ans de politiques écologiques depuis les accords de Paris” aux Petits Matins. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse à l'éducation sexuelle. Un nouveau programme d'éducation sexuelle est en place depuis le mois de septembre. La loi le prévoyait depuis 25 ans mais il n'était pas appliqué dans tous les établissements scolaires. Que prévoient ces séances d’éducation affective et sexuelle ? Les professeurs sont-ils formés pour les appliquer ? Ces quelques heures peuvent-elles permettre aux enfants d’avoir connaissance du respect de soi, de son corps et de respecter autrui ? Cette formation permettra-t-elle de mieux alerter sur les violences subies par les enfants ? On en parle avec Charline VERMONT, formatrice en santé sexuelle et autrice de “Corps, amour, sexualité : les 120 questions que vos enfants vont vous poser” (Albin Michel) et des “Cahiers d’activité EVARS - Collège” (Albin Michel - Magnard), Laure GEISLER, médecin généraliste et autrice du média “Le cœur net” (en podcast et en newsletter, dédié à l’adolescence) et Max BRISSON, sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques et vice-Président de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication.

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