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Sens Public du 8 juillet 2026

Marine Le Pen est candidate à l’élection présidentielle, in extremis et en jouant la montre judiciaire. Elle se pourvoit en cassation. La Cour rendra sa décision au plus tard début avril. La candidate RN pourrait-elle perdre son pari et finir sa campagne définitivement condamnée et sous bracelet électronique ? Ou peut-elle échapper au port du brac ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 08/07/2027

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