Sens Public du 8 juillet 2026

Marine Le Pen est candidate à l’élection présidentielle, in extremis et en jouant la montre judiciaire. Elle se pourvoit en cassation. La Cour rendra sa décision au plus tard début avril. La candidate RN pourrait-elle perdre son pari et finir sa campagne définitivement condamnée et sous bracelet électronique ? Ou peut-elle échapper au port du brac ... elet si elle est élue présidente ? Comment Jordan Bardella, qui se préparait au premier rôle, va-t-il accepter de retrouver l’ombre de sa patronne ? On en débat avec Jean-Yves CAMUS, directeur de l’Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès, Stéphane ZUMSTEEG, directeur du département politique et opinion à l’institut de sondages Ipsos-BVA, Lauriane CLÉMENT, journaliste politique en charge de l’extrême-droite à La Croix et en duplex de Lyon, Alexis BAVITOT, avocat au barreau de Lyon et maître de conférences la faculté de droit Jean Moulin Lyon 3. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse à l'aide sociale à l'enfance. Si l'aide sociale à l'enfance (ASE) est censée protéger les enfants des violences subies dans leurs familles, ce service public échoue à sa mission jusqu'à représenter un véritable danger. 80% des jeunes filles mineures prostituées, et près de la moitié des jeunes adultes Sans Domiciles Fixes sont passés par les services de la protection de l’enfance. Face à ce scandale, le gouvernement réagit avec un projet de loi pour mieux protéger les mineurs. Il reste insuffisant pour les différents acteurs du secteur. Que contient cette loi ? Faut-il prévoir un plan national ? Pourquoi les affaires de maltraitance, de prostitution et de décès se répètent et ne s'arrêtent pas ? On en parle avec Florence PIK, travailleuse sociale en protection de l’enfance à Paris, syndiquée à la CGT et porte-parole pour la commission de mobilisation du travail social en Île-de-France, Lyes LOUFFOK, militant pour les droits des enfants, cofondateur du comité de vigilance des enfants placés, ex-membre du conseil national de protection de l’enfance et membre du comité de refonte de protection de l'enfance et Xavier IACOVELLI, sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine, vice-Président du Sénat et membre de la commission des affaires sociales.

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