Présidentielle : les juges laissent Marine Le Pen choisir

Marine Le Pen a été condamnée ce mardi à 15 mois ferme d’inéligibilité et à un an de bracelet électronique. La cour d'appel assure avoir pris en compte "la liberté de choix de l'électeur" pour décider de la peine d'inéligibilité. La cheffe de file du RN reste ainsi éligible pour l'élection présidentielle, mais sous bracelet électronique. L ... a cheffe du RN avait promis de ne pas être candidate à la présidentielle 2027 dans ces conditions. Cette peine sera-t-elle un obstacle à sa candidature ? Va-t-elle se pourvoir en cassation ? Et Jordan Bardella, quel rôle va-t-il jouer si sa patronne est candidate ? On en débat avec Albert ZENNOU, rédacteur en chef du service politique du Figaro, Catherine FIESCHI, politologue, chercheuse associée au centre Robert Schuman de l’Institut universitaire européen de Florence et chroniqueuse à l’Express et John-Christopher ROLLAND, constitutionnaliste, maître de conférences à l’Université Paris-Nanterre et co-auteur de "Standard contre standards. Réflexions sur une catégorie juridique en droit public" (L'Harmattan).

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