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Présidentielle : les juges laissent Marine Le Pen choisir

Marine Le Pen a été condamnée ce mardi à 15 mois ferme d’inéligibilité et à un an de bracelet électronique. La cour d'appel assure avoir pris en compte "la liberté de choix de l'électeur" pour décider de la peine d'inéligibilité. La cheffe de file du RN reste ainsi éligible pour l'élection présidentielle, mais sous bracelet électronique. L ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 07/07/2027

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