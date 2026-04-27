États-Unis : la politique gangrénée par la violence

Donald Trump de nouveau ciblé lors d'une fusillade, c’était samedi soir au dîner de gala des correspondants de presse. Dans l'histoire politique américaine, il est le président le plus visé par des tentatives d’assassinat. Selon la presse américaine, Cole Allen, le suspect, aurait agi pour des motivations politiques. Il était en colère contre le... s actions menées par le gouvernement républicain. Faut-il voir dans cette nouvelle attaque le signe d’une radicalisation accrue de la société américaine ? Comment la campagne électorale de mi-mandat peut-elle se dérouler dans un tel climat ? Doit-on craindre une guerre civile ? On en parle avec Anne DEYSINE, juriste et politologue, spécialiste des États-Unis et autrice de "Les juges contre l’Amérique" paru aux Presses universitaires de Nanterre, François MIGUET, rédacteur en chef adjoint du service Monde au Point et Didier LAURAS, coordinateur de la couverture 24/24 des États-Unis pour l’AFP.

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