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États-Unis : la politique gangrénée par la violence

Donald Trump de nouveau ciblé lors d'une fusillade, c’était samedi soir au dîner de gala des correspondants de presse. Dans l'histoire politique américaine, il est le président le plus visé par des tentatives d’assassinat. Selon la presse américaine, Cole Allen, le suspect, aurait agi pour des motivations politiques. Il était en colère contre le...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 27/04/2027

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