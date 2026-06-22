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Fonds marins, le nouveau Far West

C'est une nouvelle ruée vers l'or qui se prépare et les grands fonds marins en sont la cible. Depuis quelques années, les métaux rares qu’ils abritent sont la source de nouvelles convoitises. Ces minerais sont utiles pour nos smartphones, l’industrie de la défense et même la transition écologique. Encore méconnus, les fonds marins sont des écosy ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 25/06/2027

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