Fonds marins, le nouveau Far West

C'est une nouvelle ruée vers l'or qui se prépare et les grands fonds marins en sont la cible. Depuis quelques années, les métaux rares qu’ils abritent sont la source de nouvelles convoitises. Ces minerais sont utiles pour nos smartphones, l’industrie de la défense et même la transition écologique. Encore méconnus, les fonds marins sont des écosy ... stèmes fragiles. Les conséquences écologiques de leur exploitation restent encore incertaines. Quel droit régit les fonds marins ? Comment les protéger ? Y a-t-il de la vie dans ces milieux ? On en parle avec Olivier LASCAR, rédacteur en chef du pôle digital de Sciences et Avenir et auteur de “Abysses, l’ultime frontière” paru aux éditions Alisio, François SARANO, océanographe et plongeur, co-fondateur de l’association Longitude 181 et ancien conseiller scientifique du Commandant Cousteau et Frédéric Le MANACH, directeur scientifique de Bloom, association qui œuvre pour la conservation marine.

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