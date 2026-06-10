G7 : Faut-il dérouler le tapis rouge à Trump ?

Ce 15 juin débute à Evian le Sommet du G7 qui réunit les représentants des pays membres de ce groupe, dont Donald Trump. Le président américain va tenter de transformer l’accord fragile de cessez-le-feu conclu avec l’Iran en victoire politique majeure. Les discussions prévoient d'aborder ce nouvel accord afin de garantir la réouverture du détroi ... t d'Ormuz, mais elles vont également porter sur les droits de douanes, l'intelligence artificielle, la guerre en Ukraine... Que faut-il attendre de ce rendez-vous ? Emmanuel Macron et les européens pourront-ils dicter le tempo et remettre la guerre en Ukraine au cœur des débats ? L’avenir de l’IA va-t-elle donner lieu à un nouveau bras de fer Europe/États-Unis ? On en débat avec Patricia ALLÉMONIÈRE, grand reporter, spécialiste des questions internationales et autrice de “Géopolitique du Sahel” (PUF), Christian LEQUESNE, professeur à Sciences-Po, spécialiste des questions diplomatiques et Didier LAURAS, coordinateur de la couverture 24/24 des États-Unis pour l’AFP.

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