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G7 : Faut-il dérouler le tapis rouge à Trump ?

Ce 15 juin débute à Evian le Sommet du G7 qui réunit les représentants des pays membres de ce groupe, dont Donald Trump. Le président américain va tenter de transformer l’accord fragile de cessez-le-feu conclu avec l’Iran en victoire politique majeure. Les discussions prévoient d'aborder ce nouvel accord afin de garantir la réouverture du détroi ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/06/2027

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