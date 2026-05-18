Sens Public du 15 juin 2026

Ce 15 juin débute à Evian le Sommet du G7 qui réunit les représentants des pays membres de ce groupe, dont Donald Trump. Le président américain va tenter de transformer l’accord fragile de cessez-le-feu conclu avec l’Iran en victoire politique majeure. Les discussions prévoient d'aborder ce nouvel accord afin de garantir la réouverture du détroi ... t d'Ormuz, mais elles vont également porter sur les droits de douanes, l'intelligence artificielle, la guerre en Ukraine... Que faut-il attendre de ce rendez-vous ? Emmanuel Macron et les européens pourront-ils dicter le tempo et remettre la guerre en Ukraine au cœur des débats ? L’avenir de l’IA va-t-elle donner lieu à un nouveau bras de fer Europe/États-Unis ? On en débat avec Patricia ALLÉMONIÈRE, grand reporter, spécialiste des questions internationales et autrice de “Géopolitique du Sahel” (PUF), Christian LEQUESNE, professeur à Sciences-Po, spécialiste des questions diplomatiques et Didier LAURAS, coordinateur de la couverture 24/24 des États-Unis pour l’AFP. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse à Benyamin Netanyahu. Alors que les élections législatives israéliennes approchent, focus sur Benyamin Netanyahu, le Premier ministre israélien avec le plus long mandat de l'histoire de l'État hébreu. Après le 7 octobre, Benyamin Netanyahu a revêtu l’uniforme de chef de guerre et se pose en bouclier des Israéliens. Mais que changerait la fin de la guerre, en Iran et au Liban ? Quelles conséquences électorales, avec des législatives prévues au début de l’automne ? Et quelles suites judiciaires pour celui qui est poursuivi pour fraude, abus de confiance et corruption ? On en parle avec Alexandra SCHWARTZBROD, directrice adjointe de Libération et autrice de « Les pins de Rechmaya. Lettres de Palestine et d’ailleurs » (Arthaud), Éric DANON, ancien ambassadeur de France en Israël de 2019 à 2023 et Denis CHARBIT, professeur de science politique à l’Université ouverte d’Israël et auteur de “Yitzhak Rabin, la paix assassinée ? : Une mémoire fragmentée” (JC Lattès).

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