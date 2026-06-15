Netanyahu, symbole de la dérive guerrière d'Israël

Alors que les élections législatives israéliennes approchent, focus sur Benyamin Netanyahu, le Premier ministre israélien avec le plus long mandat de l'histoire de l'État hébreu. Après le 7 octobre, Benyamin Netanyahu a revêtu l’uniforme de chef de guerre et se pose en bouclier des Israéliens. Mais que changerait la fin de la guerre, en Iran et au ... Liban ? Quelles conséquences électorales, avec des législatives prévues au début de l’automne ? Et quelles suites judiciaires pour celui qui est poursuivi pour fraude, abus de confiance et corruption ? On en parle avec Alexandra SCHWARTZBROD, directrice adjointe de Libération et autrice de « Les pins de Rechmaya. Lettres de Palestine et d’ailleurs » (Arthaud), Éric DANON, ancien ambassadeur de France en Israël de 2019 à 2023 et Denis CHARBIT, professeur de science politique à l’Université ouverte d’Israël et auteur de “Yitzhak Rabin, la paix assassinée ? : Une mémoire fragmentée” (JC Lattès).

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