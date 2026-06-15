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Netanyahu, symbole de la dérive guerrière d'Israël

Alors que les élections législatives israéliennes approchent, focus sur Benyamin Netanyahu, le Premier ministre israélien avec le plus long mandat de l'histoire de l'État hébreu. Après le 7 octobre, Benyamin Netanyahu a revêtu l’uniforme de chef de guerre et se pose en bouclier des Israéliens. Mais que changerait la fin de la guerre, en Iran et au ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

43mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/06/2027

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