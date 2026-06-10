IA : La France a-t-elle les moyens de rattraper son retard ?

Donald Trump est-il le meilleur accélérateur des politiques européennes pour bâtir la souveraineté du Vieux continent en matière numérique ? La décision du président américain de restreindre les derniers modèles d’intelligence artificielle d’Anthropic aux seuls Américains a suscité un électrochoc en Europe et notamment en France, où l’on ... se rend compte que l’IA n’est pas seulement un service mais une puissante arme géopolitique. Hasard du calendrier ou pas, le gouvernement a fait ce mardi 16 juin plusieurs annonces majeures sur l’IA pour accroître l’autonomie de la France et pour accélérer les usages de l’IA. Sébastien Lecornu a ainsi débloqué 655 millions d’investissements supplémentaires pour le développement de l’IA. À quel point sommes-nous dépendants des entreprises étrangères au niveau de l'IA ? Pouvons-nous combler notre retard ? L’entreprise Mistral AI peut-elle devenir un géant mondial ? On en débat avec Valérie DAGAND, déléguée générale de Numeum, syndicat professionnel des entreprises du numérique, Julie MARTINEZ, directrice générale du think tank France Positive et autrice de “IA et Fake News - Sommes-nous condamnés à la désinformation ?” (Flammarion) et Docteur Jérôme CLECH, chercheur associé au Technology and Global Affairs Innovation Hub de Sciences Po et auteur de “Les nouveaux maitres du futur” (Hermann).

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