IA : menace sur la création

Face au pillage des contenus culturels par l'intelligence artificielle, le Sénat adopte une proposition de loi. Si ce texte est définitivement adopté par le Parlement, en cas de contentieux, les géants de l’IA devront prouver s’ils utilisent ou non des contenus créés par des artistes. En effet, les procès contre ces plateformes se multiplient lais... sant penser qu'une évolution du droit est nécessaire. À l'heure où les métiers artistiques se transforment à grande vitesse en présence de l'IA, le cinéma, l'industrie musicale ou encore le secteur de l'édition craignent une concurrence voire une disparition de leur métier. Comment protéger efficacement les comédiens, les chanteurs et les créateurs ? Le gouvernement veut-il vraiment d'une réforme sur l'IA ? Peut-on l’imposer sans fragiliser Mistral AI, le champion français du secteur ? On en parle avec Laure DARCOS, sénatrice Les Indépendants (LIRT) de l’Essonne, rapporteure de la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle, Cécile RAP-VEBER, directrice générale de la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et David DEFENDI, scénariste, réalisateur, producteur et fondateur de Genario.

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