Public Sénat
Le direct
Sens Public

IA : menace sur la création

Face au pillage des contenus culturels par l'intelligence artificielle, le Sénat adopte une proposition de loi. Si ce texte est définitivement adopté par le Parlement, en cas de contentieux, les géants de l’IA devront prouver s’ils utilisent ou non des contenus créés par des artistes. En effet, les procès contre ces plateformes se multiplient lais...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

43mn

Disponibilité

Jusqu'au 04/05/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public