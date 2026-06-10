Iran/Trump : la paix, à quel prix ?

Après plus de 3 mois de guerre, Donald Trump a signé à Versailles le protocole d'accord avec l'Iran. S'ouvre maintenant 60 jours de négociations entre les deux parties. Si le président américain se félicite de cet accord, les inconnues sont grandes et la paix reste encore incertaine. Que reste-t-il du programme nucléaire iranien ? Le détroit d’Orm ... uz va-t-il devenir un péage ? Les combats entre le Hezbollah et Israël au Liban peuvent-ils faire capoter la paix ? On en débat avec David RIGOULET-ROZE, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique (IFAS), chercheur associé à l'Institut européen pour les études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (EISMENA) et rédacteur en chef de la revue Orients Stratégiques, avec le dernier numéro : “Les puissances régionales dans un Moyen-Orient en recomposition”, Hala KODMANI, journaliste spécialiste du Moyen-Orient à Libération et Sylvie MATELLY, économiste, directrice de l’Institut Jacques Delors et autrice de “L'économie tout simplement” (Eyrolles).

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