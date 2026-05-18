Sens Public du 18 juin 2026

Après plus de 3 mois de guerre, Donald Trump a signé à Versailles le protocole d'accord avec l'Iran. S'ouvre maintenant 60 jours de négociations entre les deux parties. Si le président américain se félicite de cet accord, les inconnues sont grandes et la paix reste encore incertaine. Que reste-t-il du programme nucléaire iranien ? Le détroit d’Orm ... uz va-t-il devenir un péage ? Les combats entre le Hezbollah et Israël au Liban peuvent-ils faire capoter la paix ? On en débat avec David RIGOULET-ROZE, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique (IFAS), chercheur associé à l'Institut européen pour les études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (EISMENA) et rédacteur en chef de la revue Orients Stratégiques, avec le dernier numéro : “Les puissances régionales dans un Moyen-Orient en recomposition”, Hala KODMANI, journaliste spécialiste du Moyen-Orient à Libération et Sylvie MATELLY, économiste, directrice de l’Institut Jacques Delors et autrice de “L'économie tout simplement” (Eyrolles). En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse à la santé des présidents. La Constitution ne les obligeait pas à en parler. Mitterrand, Pompidou, Chirac et même de Gaulle ont affronté la maladie pendant leur mandat, sans en parler. Souvent même, leur propre entourage leur cachait leur maladie, c’est le cas de Pompidou et de Gaulle ! Après tant de secrets, les présidents suivants ont promis la transparence sur leur santé. Des promesses qui n'ont pas toujours été tenues. A partir des révélations du livre de Patrice Duhamel, que savaient vraiment les présidents de leurs maladies ? Étaient-ils en mesure d’exercer leur fonction de chef d’État pendant tout leur mandat ? Quelle place la santé a pris à l'heure de la peopolisation de la vie des présidents ? On en parle avec Patrice DUHAMEL, journaliste et auteur du livre « Le crépuscule des Dieux » publié aux éditions de L’Observatoire, Sibeth NDIAYE, ancienne porte-parole du gouvernement et ancienne conseillère d'Emmanuel Macron à l'Élysée et Nicolas ROUSSELLIER, historien et auteur de “La force de gouverner” chez Gallimard.

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