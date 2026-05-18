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Sens Public du 18 juin 2026

Après plus de 3 mois de guerre, Donald Trump a signé à Versailles le protocole d'accord avec l'Iran. S'ouvre maintenant 60 jours de négociations entre les deux parties. Si le président américain se félicite de cet accord, les inconnues sont grandes et la paix reste encore incertaine. Que reste-t-il du programme nucléaire iranien ? Le détroit d’Orm ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h26mn

Disponibilité

Jusqu'au 18/06/2027

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