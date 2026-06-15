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Santé des présidents : le grand secret

La Constitution ne les obligeait pas à en parler. Mitterrand, Pompidou, Chirac et même de Gaulle ont affronté la maladie pendant leur mandat, sans en parler. Souvent même, leur propre entourage leur cachait leur maladie, c’est le cas de Pompidou et de Gaulle ! Après tant de secrets, les présidents suivants ont promis la transparence sur leur santé. ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

43mn

Disponibilité

Jusqu'au 19/06/2027

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