Immigration : l'Europe plus dure que jamais

C’est une étape majeure pour la politique migratoire de l’Union européenne. Les députés et les États européens sont tombés d’accord pour durcir les textes, notamment avec la création de hubs de retour, des plateforme situées dans des pays tiers, pour accueillir les étrangers en situation irrégulière. Cette solution a déjà été testée pa ... r l'Angleterre au Rwanda et par l'Italie sous le mandat de Giorgia Meloni en Albanie. Les hubs de retour sont-ils efficaces ? Les droits humains des réfugiés seront-ils respectés ? On en débat avec Monique PARIAT, ancienne directrice générale des Affaires intérieures et migratoires à la Commission européenne et conseillère à l’Institut Jacques Delors, Richard WERLY, correspondant France/Europe du média suisse Blick et auteur de “Cette Amérique qui nous déteste” (Nevicata) et Audrey LINKENHELD, sénatrice PS du Nord et membre de la commission des Affaires européennes et de la commission des lois.

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