Public Sénat
Le direct
Sens Public

Pédophiles : les soigner pour s'en protéger ?

Les enfants victimes dans le périscolaire, les viols au sein de la famille, dans l'église ou encore les enfants pris au piège sur les réseaux sociaux, les scandales sur la pédophilie sont de plus en plus nombreux. Emprisonner mais aussi soigner les pédophiles, c’est ce que font plusieurs pays européens. La France doit-elle s’en inspirer ? Faut-il ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 03/06/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique