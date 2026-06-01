Pédophiles : les soigner pour s'en protéger ?

Les enfants victimes dans le périscolaire, les viols au sein de la famille, dans l'église ou encore les enfants pris au piège sur les réseaux sociaux, les scandales sur la pédophilie sont de plus en plus nombreux. Emprisonner mais aussi soigner les pédophiles, c’est ce que font plusieurs pays européens. La France doit-elle s’en inspirer ? Faut-il ... privilégier la castration chimique ? Comment mieux prendre en compte la parole des enfants victimes ? On en parle avec Antoine PELISSOLO, psychiatre et chef du service psychiatrie au CHU Henri Mondor, Laurence ROSSIGNOL, sénatrice PS du Val-de-Marne et Isabelle STEYER, avocate pénaliste, spécialiste de la défense des femmes et enfants victimes de violences.

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