Vins : la filière française a la gueule de bois

La baisse de la consommation de vin en France et dans le monde est vertigineuse. Elle a reculé de 2,7¿% sur un an, selon les données de l’Organisation internationale de la vigne et du vin. 28 000 hectares de vignes vont être arrachés cette année. Mise en difficulté par cette tendance et le dérèglement climatique, la filière viticole française re ... ste tout de même le premier exportateur mondial de vin en valeur. Pourquoi une telle crise ? Les viticulteurs français se sont-ils endormis sur leurs lauriers ? Peuvent-ils s’adapter aux nouveaux codes de consommation ? On en parle avec Henri CABANEL, sénateur RDSE de l’Hérault et viticulteur, Fanny BARTHÉLÉMY, consultante RSE en collaboration avec Food Pilot, animatrice de la Fresque du Vin et autrice de “22 actions pour un vignoble durable" (Dunod) et Pablo MAILLE, journaliste à Usbek & Rika et auteur de l'enquête “Génération sans alcool” parue en 2023 dans Usbek et Rica.

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