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Vins : la filière française a la gueule de bois

La baisse de la consommation de vin en France et dans le monde est vertigineuse. Elle a reculé de 2,7¿% sur un an, selon les données de l’Organisation internationale de la vigne et du vin. 28 000 hectares de vignes vont être arrachés cette année. Mise en difficulté par cette tendance et le dérèglement climatique, la filière viticole française re ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 03/06/2027

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