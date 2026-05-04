Sens Public du 3 juin 2026

C’est une étape majeure pour la politique migratoire de l’Union européenne. Les députés et les États européens sont tombés d’accord pour durcir les textes, notamment avec la création de hubs de retour, des plateforme situées dans des pays tiers, pour accueillir les étrangers en situation irrégulière. Cette solution a déjà été testée pa ... r l'Angleterre au Rwanda et par l'Italie sous le mandat de Giorgia Meloni en Albanie. Les hubs de retour sont-ils efficaces ? Les droits humains des réfugiés seront-ils respectés ? On en débat avec Monique PARIAT, ancienne directrice générale des Affaires intérieures et migratoires à la Commission européenne et conseillère à l’Institut Jacques Delors, Richard WERLY, correspondant France/Europe du média suisse Blick et auteur de “Cette Amérique qui nous déteste” (Nevicata) et Audrey LINKENHELD, sénatrice PS du Nord et membre de la commission des Affaires européennes et de la commission des lois. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse à la filière française viticole. La baisse de la consommation de vin en France et dans le monde est vertigineuse. Elle a reculé de 2,7¿% sur un an, selon les données de l’Organisation internationale de la vigne et du vin. 28 000 hectares de vignes vont être arrachés cette année. Mise en difficulté par cette tendance et le dérèglement climatique, la filière viticole française reste tout de même le premier exportateur mondial de vin en valeur. Pourquoi une telle crise ? Les viticulteurs français se sont-ils endormis sur leurs lauriers ? Peuvent-ils s’adapter aux nouveaux codes de consommation ? On en parle avec Henri CABANEL, sénateur RDSE de l’Hérault et viticulteur, Fanny BARTHÉLÉMY, consultante RSE en collaboration avec Food Pilot, animatrice de la Fresque du Vin et autrice de “22 actions pour un vignoble durable" (Dunod) et Pablo MAILLE, journaliste à Usbek & Rika et auteur de l'enquête “Génération sans alcool” parue en 2023 dans Usbek et Rica.

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