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Sens Public du 3 juin 2026

C’est une étape majeure pour la politique migratoire de l’Union européenne. Les députés et les États européens sont tombés d’accord pour durcir les textes, notamment avec la création de hubs de retour, des plateforme situées dans des pays tiers, pour accueillir les étrangers en situation irrégulière. Cette solution a déjà été testée pa ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 03/06/2027

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