Iran/Liban : Trump a-t-il vraiment les clefs de la paix ?

Donald Trump, engagé dans le conflit iranien depuis plus de 3 mois, a été désavoué. Pour la première fois, la Chambre des représentants a voté un texte demandant la fin de la guerre contre l'Iran. En même temps, le calendrier s’accélère au Moyen-Orient. Le Liban et Israël ont signé un accord de cessez-le-feu qui est cependant dénoncé par le ... Hezbollah. Mojtaba Khamenei sort lui de son silence depuis sa nomination en tant que nouveau guide suprême iranien. Qui mettra fin au conflit ? La clef de la paix se trouve-t-elle désormais au Liban ? À quel point les élections prévues à l’automne en Israël et aux États-Unis vont-elles peser sur les négociations ? On en débat avec Romuald SCIORA, essayiste franco-américain, directeur de l’Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l’IRIS et auteur de “America 250, une histoire graphique des États-Unis” (Point Nemo), Tamar SEBOK, correspondante en France du quotidien israélien Yedioth Aharonoth et Michel OLHAGARAY, vice-amiral et ancien directeur du Centre des hautes études militaires.

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