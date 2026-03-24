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Iran : peut-on négocier sous les bombes ?

C'est l’heure du choix pour les États-Unis : entrer dans de vraies négociations avec l’Iran ou porter un coup fatal. C’est la dernière menace que Donald Trump a faite cet après-midi. Dans le même moment, des négociations indirectes entre les États-Unis et l'Iran se déroulent par le biais du Pakistan. Mais, le chef de la diplomatie iranienne, A...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 26/03/2027

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