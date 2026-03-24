Iran : peut-on négocier sous les bombes ?

C'est l’heure du choix pour les États-Unis : entrer dans de vraies négociations avec l’Iran ou porter un coup fatal. C’est la dernière menace que Donald Trump a faite cet après-midi. Dans le même moment, des négociations indirectes entre les États-Unis et l'Iran se déroulent par le biais du Pakistan. Mais, le chef de la diplomatie iranienne, A... bbas Araghtchi, a déclaré que l’Iran n’avait « pas l’intention de négocier » et comptait « continuer à résister ». Du côté de l'Iran, la surveillance de la population s'accentue, qui reste coupée du monde à cause du blocus internet mis en place par le régime des mollahs. Comment le peuple iranien vit-il sous les bombes depuis près d’un mois ? Quel pourrait-être le coup fatal porté par Donald Trump ? Une opération terrestre est-elle envisageable ? Qui sont les nouveaux visages du pouvoir iranien ? On en parle avec David RIGOULET-ROZE, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique (IFAS), rédacteur en chef de la revue Orients Stratégiques, chercheur associé à l'Institut européen pour les études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (EISMENA) et auteur de “La République islamique d’Iran en crise systémique” (L’Harmattan), Aïda TAVAKOLI, doctorante franco-iranienne, présidente de l’association We are Iranian students et membre de Guerrières de la paix et Fariba HACHTROUDI, écrivaine, présidente de l’association Mohsen Hachtroudi et autrice de “Guerre en Iran. Journal de bord 2025-2026” (Chèvre-feuille étoilée).

Voir plus