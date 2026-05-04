Sens Public du 4 juin 2026

Donald Trump, engagé dans le conflit iranien depuis plus de 3 mois, a été désavoué. Pour la première fois, la Chambre des représentants a voté un texte demandant la fin de la guerre contre l'Iran. En même temps, le calendrier s’accélère au Moyen-Orient. Le Liban et Israël ont signé un accord de cessez-le-feu qui est cependant dénoncé par le ... Hezbollah. Mojtaba Khamenei sort lui de son silence depuis sa nomination en tant que nouveau guide suprême iranien. Qui mettra fin au conflit ? La clef de la paix se trouve-t-elle désormais au Liban ? À quel point les élections prévues à l’automne en Israël et aux États-Unis vont-elles peser sur les négociations ? On en débat avec Romuald SCIORA, essayiste franco-américain, directeur de l’Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l’IRIS et auteur de “America 250, une histoire graphique des États-Unis” (Point Nemo), Tamar SEBOK, correspondante en France du quotidien israélien Yedioth Aharonoth et Michel OLHAGARAY, vice-amiral et ancien directeur du Centre des hautes études militaires. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse au déclin démographique. En 2025, la France a enregistré moins de naissances que de décès. C'est une première depuis 1945. Cette tendance à une baisse de la natalité est mondiale. Plusieurs pays, qui souffrent aussi d'un vieillissement de la population, ont testé de nombreuses mesures : immigration, robotisation des métiers, nouvelles places en crèche, avantages fiscaux, réforme du congé parental... La France qui a basé son modèle social sur le baby-boom devra à son tour se confronter à ce défi. Pourquoi faisons-nous moins de bébés ? Cette dénatalité met-elle notre modèle social en péril ? La solution passe-t-elle forcément par l’immigration ? On en parle avec Gilles PISON, démographe, professeur émérite au Muséum d’histoire naturelle de Paris, conseiller de la direction de l’Institut national d’études démographiques et auteur de “Atlas de la population mondiale” paru chez Autrement, Pauline ROSSI, professeure d’économie à l’école Polytechnique et autrice de « Le Déclin démographique, une urgence économique ? » paru aux PUF et Olivier HENNO, sénateur centriste du Nord et vice-Président de la commission des Affaires sociales.

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