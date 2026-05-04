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Sens Public du 4 juin 2026

Donald Trump, engagé dans le conflit iranien depuis plus de 3 mois, a été désavoué. Pour la première fois, la Chambre des représentants a voté un texte demandant la fin de la guerre contre l'Iran. En même temps, le calendrier s’accélère au Moyen-Orient. Le Liban et Israël ont signé un accord de cessez-le-feu qui est cependant dénoncé par le ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 04/06/2027

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