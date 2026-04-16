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Israël : une démocratie en danger ?

Après le vote d’une loi instaurant la peine de mort pour terrorisme, visant surtout les Palestiniens, Israël s'éloigne des conditions d’un État de droit. L’opposition dénonce un texte contraire à la philosophie des fondateurs de l’État hébreu. Les dérives ont commencé dès la 1ère année de l'accès au pouvoir du gouvernement de Netanyahu,...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/04/2027

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