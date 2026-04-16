Israël : une démocratie en danger ?

Après le vote d’une loi instaurant la peine de mort pour terrorisme, visant surtout les Palestiniens, Israël s'éloigne des conditions d’un État de droit. L’opposition dénonce un texte contraire à la philosophie des fondateurs de l’État hébreu. Les dérives ont commencé dès la 1ère année de l'accès au pouvoir du gouvernement de Netanyahu,... avec la réforme d'un système judiciaire réduisant l'indépendance des juges. En Cisjordanie, la colonisation continue, ainsi que les contrôles et les arrestations. Que se passe-t-il depuis des semaines en Cisjordanie ? La démocratie israélienne est-elle en danger ? Qui peut incarner une alternance à Benyamin Netanyahu lors des élections législatives prévues cet automne ? On en parle avec Sylvaine BULLE, professeure de sociologie, chercheuse rattachée à l'EHESS, spécialiste de la conflictualité et d’Israël et autrice de « Israël après le 7 octobre », (Presses universitaires de France), Alexandra SCHWARTZBROD, Directrice adjointe de Libération, co-autrice avec Fouad Elkoury de « Les pins de Rechmaya. Lettres de Palestine et d’ailleurs », (Arthaud) et Laetitia BUCAILLE, Professeure de sociologie politique à l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), Membre de l’Institut universitaire de France, Autrice de “Gaza, quel avenir ?” (Stock).

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