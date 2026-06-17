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La canicule peut-elle mettre la France Ã  genoux ?

La canicule qui dure, les records de chaleur qui ne cessent d'Ãªtre battus, et la France suffoque. Notre systÃ¨me de soins est en alerte maximale, les FranÃ§ais Ã©touffent dans leurs logements, les Ã©coles ferment, et lâ€™Ã©conomie en gÃ©nÃ©ral souffre... Et il va falloir sâ€™y habituer. Les scientifiques prÃ©voient un phÃ©nomÃ¨ne qui va sâ€™amplifier Ã  lâ€ ...

PubliÃ© le

ThÃ©matique

SociÃ©tÃ©

PrÃ©sentateur

Thomas Hugues

DurÃ©e

42mn

DisponibilitÃ©

Jusqu'au 25/06/2027

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