La canicule peut-elle mettre la France Ã  genoux ?

La canicule qui dure, les records de chaleur qui ne cessent d'Ãªtre battus, et la France suffoque. Notre systÃ¨me de soins est en alerte maximale, les FranÃ§ais Ã©touffent dans leurs logements, les Ã©coles ferment, et lâ€™Ã©conomie en gÃ©nÃ©ral souffre... Et il va falloir sâ€™y habituer. Les scientifiques prÃ©voient un phÃ©nomÃ¨ne qui va sâ€™amplifier Ã lâ€ ... ™avenir. Une autre canicule est-elle possible pour cet Ã©tÃ© ? Pourquoi l'Europe est particuliÃ¨rement exposÃ©e Ã cette vague de chaleur ? Quelle souffrance pour la faune et flore ? On en dÃ©bat avec Marie BELLAN, journaliste en charge de l'Environnement et du suivi des politiques publiques en faveur du climat aux Ã‰chos, Yamina SAHEB, prÃ©sidente du laboratoire mondial des sobriÃ©tÃ©s, enseignante et chercheuse Ã Sciences Po et autrice du 6e rapport du GIEC, GaÃ«l MUSQUET, mÃ©tÃ©orologue et spÃ©cialiste de la prÃ©vention des risques majeurs et en duplex depuis l'hÃ´pital de Versailles, Wilfrid SAMMUT, porte-parole de l'Association des mÃ©decins urgentistes de France.

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