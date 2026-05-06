La Coupe du monde de foot : une aberration écologique ?

À moins de 5 semaines du début de la Coupe du Monde de foot, une question peut se poser : faut-il interdire les grands évènements sportifs, au nom de la protection de la planète ? La question hérisse le poil des passionnés de sport, mais elle trouve de plus en plus d’échos. La prochaine compétition de football aura lieu dans 3 pays différents, mu... ltipliant les déplacements, première source de pollution lors de grands événements sportifs. Peut-on réunir les fans du monde entier et limiter leur impact environnemental ? Quel bilan peut-on tirer des Jeux Olympiques 2024 à Paris ? Quel est l'avenir des compétitions mondiales pour les sports d'hiver ? On en parle avec Alan LEMOINE, chargé de projet Sport au Shift Project et co-pilote du rapport "Décarbonons le football", Michel SAVIN, sénateur LR de l’Isère et président du groupe d’étude Pratiques sportives et grands événements sportifs, Pierre RONDEAU, économiste du sport, co-directeur de l’Observatoire du Sport à la Fondation Jean Jaurès, professeur à la Sports Management School et en duplex depuis Annecy, Valérie PAUMIER, présidente et fondatrice de l’association Résilience Montagne.

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