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La Coupe du monde de foot : une aberration écologique ?

À moins de 5 semaines du début de la Coupe du Monde de foot, une question peut se poser : faut-il interdire les grands évènements sportifs, au nom de la protection de la planète ? La question hérisse le poil des passionnés de sport, mais elle trouve de plus en plus d’échos. La prochaine compétition de football aura lieu dans 3 pays différents, mu...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

43mn

Disponibilité

Jusqu'au 06/05/2027

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