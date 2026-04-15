Après la polémique et les dérapages racistes qui ont suivi l’élection de Bally Bagayoko à la mairie de Saint Denis, la question se pose : La France est-elle prête à élire un président noir ? Selon une étude du Conseil Représentatif des Associations Noires de France (CRAN), les personnes noires restent sous-représentées dans la vie politique. Y... -a-t-il un plafond de verre politique pour les minorités ? Faut-il autoriser les statistiques ethniques pour savoir si nos conseils municipaux, nos assemblées, nos gouvernements sont représentatifs ou pas ? La violence du racisme anti-noir subie par Bally Bagayoko est-elle inédite ? On en parle avec Constance RIVIÈRE, Directrice générale du Palais de la Porte Dorée, qui abrite le Musée national de l’histoire de l’immigration, avec la prochaine exposition “Aux origines, regards croisés sur le racisme et les discriminations” du 5 juin au 23 août 2026, Hakim EL KAROUI, Essayiste, Fondateur de Volentia, Fondateur du Club XXIe siècle, Expert associé au think tank Terra Nova, Auteur de “Sans eux. La France sans les immigrés” (Les Petits Matins), à paraitre le 23 avril, co-signé avec Thierry Pech et Guillaume Hannezo) et Dieynaba DIOP, Députée PS des Yvelines, Porte-parole du PS.

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