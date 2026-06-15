Les armées européennes sont-elles obsolètes ?

Avec une Russie menaçante, les pays européens gonflent le budget de leurs armées. La guerre en Ukraine a été un révélateur du vieillissement prématuré de notre modèle stratégique et industriel. Les Européens tentent ainsi de construire une défense commune sans l'aide américaine de plus en plus incertaine. Comment l’armée française peut-elle ... se réinventer ? La solution est-elle européenne ? Quel rôle et quels devoirs nous donne l’arme nucléaire ? On en parle avec Pascale JOANNIN, directrice générale de la Fondation Robert Schuman, Pascal ALLIZARD, sénateur LR du Calvados et vice-président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et Alain PIROT, journaliste documentariste spécialisé dans les questions de défense.

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