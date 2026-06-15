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Les armées européennes sont-elles obsolètes ?

Avec une Russie menaçante, les pays européens gonflent le budget de leurs armées. La guerre en Ukraine a été un révélateur du vieillissement prématuré de notre modèle stratégique et industriel. Les Européens tentent ainsi de construire une défense commune sans l'aide américaine de plus en plus incertaine. Comment l’armée française peut-elle ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 17/06/2027

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