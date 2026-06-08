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Les pauvres sont-ils condamnés à la malbouffe ?

Derrière la polémique autour de Master Poulet se cache un plus grand enjeu : celui d'une alimentation saine et accessible pour tous. En France, selon l'INSEE en 2023, plus de 8 millions de personnes vivaient en situation d'insécurité alimentaire. Avec des espaces urbains défavorisés, de plus en plus dominés par les fast-foods, et des produits sains so ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

40mn

Disponibilité

Jusqu'au 10/06/2027

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