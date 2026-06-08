Les pauvres sont-ils condamnés à la malbouffe ?

Derrière la polémique autour de Master Poulet se cache un plus grand enjeu : celui d'une alimentation saine et accessible pour tous. En France, selon l'INSEE en 2023, plus de 8 millions de personnes vivaient en situation d'insécurité alimentaire. Avec des espaces urbains défavorisés, de plus en plus dominés par les fast-foods, et des produits sains so ... uvent plus chers dans les hypermarchés, les injonctions de santé publique sont-elles possibles à respecter pour les Français les plus pauvres ? On en parle avec Brigitte DEVÉSA, sénatrice centriste des Bouches-du-Rhône et membre de la commission des affaires sociales, Jean-Laurent CASSELY, essayiste, fondateur de Maison Cassely, bureau de tendance spécialisé dans la consommation, auteur de l’ouvrage collectif “Nous les Français” à paraître chez Robert Laffont, Nora BOUAZZOUNI, journaliste indépendante, autrice spécialiste des sujets liés à l'alimentation dont "Mangez les riches, la lutte des classes passe par l'assiette", paru chez Nouriturfu, et “Violences en cuisine” qui vient de paraitre en poche aux Points.

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