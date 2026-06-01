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Liban : vers une occupation israélienne ?

Les espoirs d'une paix au Moyen-Orient semblent s’évanouir. L’Iran claque la porte des négociations et annonce fermer de nouveau le détroit d’Ormuz, tandis qu’Israël menace de frapper le sud de Beyrouth. Malgré le cessez-le-feu, l'armée israélienne a intensifié ses frappes et s'est emparée de la citadelle de Beaufort, lieu hautement symboliq ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/06/2027

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