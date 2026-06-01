Liban : vers une occupation israélienne ?

Les espoirs d'une paix au Moyen-Orient semblent s’évanouir. L’Iran claque la porte des négociations et annonce fermer de nouveau le détroit d’Ormuz, tandis qu’Israël menace de frapper le sud de Beyrouth. Malgré le cessez-le-feu, l'armée israélienne a intensifié ses frappes et s'est emparée de la citadelle de Beaufort, lieu hautement symboliq ... ue et stratégique. Si Benyamin Netanyahu affirme qu'il vise le Hezbollah, de nombreux villages ont été rasés et des civils tués. Selon des ONG libanaises et internationales, les actions de Tsahal, l'armée israélienne, relèveraient de crimes de guerre. Que cherche le Premier ministre israélien au Liban ? Quel est le pouvoir politique et militaire de la milice chiite soutenue par l’Iran ? Donald Trump est-il dépassé par son allié Netanyahu ? On en parle avec Karim Émile BITAR, professeur de science politique à Sciences Po Paris et à l’université Saint-Joseph de Beyrouth, spécialiste du Proche et Moyen-Orient, Julie CONNAN, cheffe adjointe du service Monde à la Croix et Amélie FÉREY, directrice des relations institutionnelles à l’IRSEM.

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